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Düzce'de orman yangını

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

10.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:58Düzce'de orman yangını
'nin ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin köyü Dağkenarı mevkisinde ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı ve soğutma işlemi başlatıldı.
Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Akçakoca, Kurugöl, İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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