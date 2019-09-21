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Düzce'de otomobil devrildi: 5 yaralı

Düzce'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

21.09.2019 13:34Düzce'de otomobil devrildi: 5 yaralı
Düzce'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Metin Şirin idaresindeki 41 R 3269 plakalı otomobil D-100 kara yolu Döngelli mevkisine geldiği sırada yola köpek çıktı. Sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi.
Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü Metin Şirin ile araçtaki Meryem, Rümeysa, Fatma ve 1 yaşındaki Nil Şirin yaralandı.
Polis, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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