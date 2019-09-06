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Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

06.09.2019 13:45 Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Düzce'de motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Düzce merkezi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. idaresindeki 81 DK 814 plakalı otomobil, Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan A.Y.'nin kullandığı 81 DU 280 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motor sürücüsü A.Y. yere savrularak yaralandı. Kazada yaralanan A.Y. olay yerine gelen ambulansa alınarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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