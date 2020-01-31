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Düzce'de otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

31.01.2020 01:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 01:16
'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi'nden Saçmalıpınar köyü istikametine seyreden Ufuk Yirmibeş idaresindeki 67 DP 946 plakalı otomobil ile 81 T 3056 plakalı Hasan Tepe'nin kullandığı ticari taksi çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki İsmet ve Hülya Yirmibeş, Safiye, Havva ve Belinay Albayrak (6) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Düzce'de otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı

Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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