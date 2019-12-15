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Düzce'de otomobil, manevra yapan tır ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

15.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:26Düzce'de otomobil, manevra yapan tır ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
'de otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda Akçakoca'dan Düzce istikametine giden Adnan Akyol idaresindeki 81 EB 323 plakalı otomobil ile Osmanca sapağında manevra yapan H.İ. yönetimindeki 81 AAF 736 plakalı tır çarpıştı.
Tırın dorsesinin altına giren otomobilde sürücü Adnan Akyol olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan Yunus Emre Gürtürk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yunus Emre Gürtürk, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Akyol'un cesedi yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen Akyol'un yakınları sinir krizi geçirdi.
Tır sürücüsü H.İ. gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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