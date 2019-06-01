Düzce'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Serkan
Yiğit (28) idaresindeki 43 EY 732 plakalı otomobil, Tahirli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Fındık ağaçlarına çarparak durabilen otomobildeki sürücü Yiğit ile beraberindeki 7 aylık hamile eşi Ezgi Karaman
Yiğit, çevredekiler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan çift, olay yerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Anne
ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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