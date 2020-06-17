Düzce'de otomobil takla attı: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil takla attı: 1 yaralı
17.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:05
DÜZCE (İHA) – Düzce'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce- Zonguldak D-655 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Zonguldak istikametine giden Oğuz Ş. idaresindeki 81 FC 399 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar hemen kazazedeye yardım ederken, bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yaralı sürücüyü, ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Kaza nedeni ile toplanan vatandaşları emniyet ekipleri bölgeden uzaklaştırırken, kısa süreli tek şeritten verilen trafik aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Düzce, 3. Sayfa, Haber

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