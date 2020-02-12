Haberler » Güncel » Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı - Haber

Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Düzce'de otomobilin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

12.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:20Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
'de otomobilin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Düzce istikametine seyreden Hasan Sarı idaresindeki 34 NT 9048 plakalı otomobil, mevkinde yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yoldan çıkan otomobil, metrelerce ilerleyerek çalılık alanda durabildi. Kazada sürücü Sarı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sarı, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoldan çıkan otomobil ise çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Hasan Sarı, Çilimli, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:38  Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Erzurumspor - Trabzonspor kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
09:09  Zeynep Bastık kimdir? Şarkıcı Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?
09:02  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 974. hafta Şans Topu sonucu
08:58  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 12 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
08:30  12 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
12.02.2020 09:55:24