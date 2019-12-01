Haberler » 3. Sayfa » Düzce'de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan söndürüldü - Haber

Düzce'de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan söndürüldü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de akşam saatlerinde otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan yangın 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

01.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:37Düzce'de otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan söndürüldü
DÜZCE(İHA) – 'de akşam saatlerinde otomotiv yedek parça fabrikasında çıkan yangın 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını belirterek, söndürme çalışmalarına Düzce ve çevre illerden katılan ekiplere teşekkür etti.

Düzce'de akşam saatlerinde 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv yedek parçası fabrikasında çıkan yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangına Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli Belediyelerine ait itfaiye ekipleri katılırken AFAD ve arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen ve ekipleri denetleyen Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'da sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı. Vali Dağlı açıklamasında, "İlimiz 1. OSB'de bulunan Teknorot Fabrikası'nda akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının başladığı ilk andan itibaren çalışmalarını sürdüren ve çevre illerden destek veren itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uzun çalışmaların ardından kontrol altına alınabilen yangında fabrikanın büyük kısmı hasar görürken, jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:10 Bursa'da bir kişi aşık olduğu kızın sevgilisini vurdu
23:59 Fatih'te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu
23:57 Devrilen soba faciaya neden oluyordu
23:43 İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
23:32 Sakarya'da seyir halinde alev alan otomobil yandı
2.12.2019 01:03:12