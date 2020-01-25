Haberler » Güncel » Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü - DÜZCE - Haber

Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü - DÜZCE

Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

25.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:56
'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Tütüncü Mahallesi'nde faaliyet gösteren parke fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, itfaiye aracının merdiveni aracılığıyla çıktıkları toz silosundaki yangına köpükle müdahale etti.
Sağlık ekipleri de bölgede tedbir amaçlı hazır bekletildi.
Büyümeden söndürülen yangında, toz silosunda hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü - DÜZCE

Dereli, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28  Valilik, Damar ailesine yardım elini uzattı
17:33  Elazığ mustafa paşa'dan enkaz altından bir kişi daha yaralı olarak kurtarıldı
17:33  Spor beşiktaş'ın izmir'e gelişinde karius'a tepki
17:32  Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
17:31  Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu
25.1.2020 17:38:51