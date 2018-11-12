Düzce'de Pat Pat Kazası: 1 Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında tarım aracının sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Şahin idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı, Hoşafoğlu köyü Aksu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kayaya çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Bünyamin Şahin yaralandı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Bünyamin Şahin,Düzce
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:41