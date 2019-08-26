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Düzce'de patlayıcı madde bulundu

Düzce'de boş arazide, bir alışveriş poşeti içerisinde 2 kilo patlayıcı madde bulundu.

26.08.2019 23:50 Düzce'de patlayıcı madde bulundu
Düzce'de boş arazide, bir alışveriş poşeti içerisinde 2 kilo patlayıcı madde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Beyköy beldesi Ovapınar bölgesinde, topladığı fındıkları sermek için boş arazide temizlik yapan bir kişi, boş alkol şişelerinin yanında bir alışveriş poşeti buldu.
Poşetin içindeki malzemelerin farklı olduğunu anlayan şahıs, durumu Beyköy Jandarma Karakolu ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, güvenlik önlemleri aldı. Poşetin içerisinde 2 kilo patlayıcı madde olduğunu tespit eden ekipler, poşeti kontrollü bir şekilde patlattı.
Ekipler, poşetin yaklaşık 5 yıl önce bölgeye bırakıldığı ihtimali üzerinde duruyor.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, konuya ilişkin incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Beyköy, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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