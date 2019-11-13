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Düzce'de polis ile öğrencileri kaynaştıran proje

Düzce'de polis ile öğrencileri kaynaştıran projeDüzce İl Emniyet Müdürlüğü, okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla 'Polis Öğrenci Dostluğu' projesi başlattı.

13.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:18
'de polis ile öğrencileri kaynaştıran proje
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla ' Öğrenci Dostluğu' projesi başlattı. Okul önlerinde önlem alan polisler, okulların bahçelerine girerek, öğrencilerle teneffüslerde oyunlar oynayarak zaman geçiriyor.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, trafik, çocuk şube ve toplum destekli polis şube müdürlüklerine bağlı ekipler, öğrencilerinin okullarına daha güvenli gidip gelmeleri için okul önlerinde denetimler yapıyor. Denetimleri 'Polis Öğrenci Dostluğu' projesi ile birleştiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk olarak Aziziye İlkokulu ve Ortaokulu'na giderek teneffüs aralarında çocuklarla zaman geçirmeye başladı. Bu çerçevede polis ekipleri öğrencilerle öz çekim yaptı, voleybol ve futbol oynadı. Ayrıca öğrencilere yunus ve motosikletli trafik polislerinin motosikletlerine binme fırsatı verildi.
Proje hakkında görüşlerini dile getiren Okul Müdürü Ebubekir Yılmaz, Polis ile çocukların kaynaşması için projenin çok güzel ve etkili olduğunu gördük. Polislerin sık sık okulumuzu ziyaret etmesini isterizö dedi.
Düzce'de polis ile öğrencileri kaynaştıran proje

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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