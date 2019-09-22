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Düzce'de polis kuş uçurtmuyor

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptıkları uygulamalarla kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor.

22.09.2019 11:50Düzce'de polis kuş uçurtmuyor
Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptıkları uygulamalarla kural tanımayan sürücülere göz açtırmıyor.

Kural tanımaz sürücülerin önüne geçmek ve suç unsurların yakalanması amacıyla halkın yoğunlukta bulunduğu bölgeler ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda gürültü yaparak çevreye ve trafik güvenliğine zarar veren abart egzoz, modifiyeli araç ve motosikletlere yönelik trafik ekipleri uygulama yaptı. Uygulama noktasında polisleri görerek kaçmaya çalışan özellikle motosiklet sürücülerini Motorlu Trafik Timleri yakalayarak, sorgularının yapılması için uygulama noktasına getirdi.

Yapılan uygulamalarda kusurlu görülen sürücülere ise cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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