Düzce'de polis toplu taşıma araçlarını denetledi
Düzce'de polis toplu taşıma araçlarını denetlediDÜZCE'de, trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.
26.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:03
Düzce 'de polis toplu taşıma araçlarını denetledi
DÜZCE'de, trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu. Düzce il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde bulundu. Trafik ekipleri şehir merkezinde halk otobüsleri ve ilçelere yolcu taşıyan dolmuş ve minibüslerde denetleme yaptı. Koronavirüs salgınına karşın maske ve eldivenlerle denetim yapan trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarında yolcuların oturma düzenlerini kontrol ederken, araçların da evraklarını kontrol etti. Sürücüleri uyaran trafik ekipleri, yolculara da toplu taşıma araçlarında uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Polis ekipleri yaptıkları uyarıda, "Araçlarda kesinlikle yan yana iki kişi oturmayacak. Koltuklarda tek kişi oturacak. 65 yaş üstü otobüslere alınmayacak. Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguluyoruz." dedi.
DÜZCE'de, trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu. Düzce il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde bulundu. Trafik ekipleri şehir merkezinde halk otobüsleri ve ilçelere yolcu taşıyan dolmuş ve minibüslerde denetleme yaptı. Koronavirüs salgınına karşın maske ve eldivenlerle denetim yapan trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarında yolcuların oturma düzenlerini kontrol ederken, araçların da evraklarını kontrol etti. Sürücüleri uyaran trafik ekipleri, yolculara da toplu taşıma araçlarında uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Polis ekipleri yaptıkları uyarıda, "Araçlarda kesinlikle yan yana iki kişi oturmayacak. Koltuklarda tek kişi oturacak. 65 yaş üstü otobüslere alınmayacak. Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguluyoruz." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Düzce, Polis, Güncel