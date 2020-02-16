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Düzce'de polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlı, 37 gün sonra hastanede öldü

Düzce'de 10 Ocak'ta polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlılardan Salih Mercan (26), 37 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

16.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:40Düzce'de polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlı, 37 gün sonra hastanede öldü
'de 10 Ocak'ta polisle girdiği çatışmada yaralanan zanlılardan Salih Mercan (26), 37 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, tedavisi Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde eden Mercan, kurtarılamadı.
Aynı olayda yaralanan polis memuru ile zanlılardan M.K'nin ise taburcu edildikleri öğrenildi.
ekipleri, Düzce'de 10 Ocak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen ve çeşitli suçlardan 13 araması bulunan Salih Mercan ile uyuşturucu satın aldığı belirtilen M.K'nin bulunduğu aracı takibe almıştı.
Otomobil, kent çıkışında polis ekiplerince durdurulmak istenmiş, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşanmıştı. Şüphelilerin araçtan inerek polis aracına ateş açması üzerine polis karşılık vermiş, çatışmada Salih Mercan, M.K. ve ayağına mermi isabet eden bir polis memuru yaralanmıştı.

Polis, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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