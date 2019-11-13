Haberler » Güncel » Düzce'de polisler ile öğrencileri kaynaştıran proje - Haber

Düzce'de polisler ile öğrencileri kaynaştıran proje

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla 'Polis Öğrenci Dostluğu' projesi başlattı.

13.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:53Düzce'de polisler ile öğrencileri kaynaştıran proje

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla ' Öğrenci Dostluğu' projesi başlattı. Okul önlerinde önlem alan polisler, okulların bahçelerine girerek öğrencilerle teneffüslerde oyun oynayarak zaman geçiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, trafik, çocuk şube ve toplum destekli polis şube müdürlüklerine bağlı ekipler, öğrencilerin okullarına daha güvenli gidip gelmeleri için okul önlerinde denetimler yapıyor. Denetimleri 'Polis Öğrenci Dostluğu' projesi ile birleştiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk olarak Aziziye İlkokulu ve Ortaokulu'na giderek teneffüs aralarında çocuklarla zaman geçirmeye başladı. Bu çerçevede polis ekipleri öğrencilerle özçekim yaptı, voleybol ve futbol oynadı. Ayrıca yunus ve motosikletli trafik polislerinin motosikletlerine binme fırsatı verildi.Proje hakkında görüşlerini dile getiren Okul Müdürü Ebubekir Yılmaz, "Polis ile çocukların kaynaşması için projenin çok güzel ve etkili olduğunu gördük. Polislerin sık sık okulumuzu ziyaret etmesini isteriz" dedi.



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:20 İsrail saldırısında ölen baba ve 2 oğlun cenazesi toprağa verildi
17:20 İspanya'da sol koalisyon girişimine, aşırı sağdan sert eleştiri
17:14 Başkan Koloğlu destek olanlara teşekkür etti
17:18 Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle...
17:18 Dışişleri Bakanlığı: "İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve...
17:08 YPG/PKK'lı teröristler, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
15:43 Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:20:46