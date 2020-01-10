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Düzce'de polisten torbacı operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 200 gram metamfetamin, 15,5 gram sentetik kannobinoid, 20 adet ecstasy hap ve 6 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.

10.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:48Düzce'de polisten torbacı operasyonu
DÜZCE (İHA) – İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 200 gram metamfetamin, 15,5 gram sentetik kannobinoid, 20 adet ecstasy hap ve 6 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışmalarda, Aziziye Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır 48 parça halinde 200 gram metamfetamin maddesi, 15,5 gram sentetik kannobinoid maddesi, 20 adet ecstasy hap, 6 adet reçeteye tabi hap, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatları, 12 adet 7.65 mm fişek, ruhsatsız pompalı tüfek ve 35 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 4 şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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