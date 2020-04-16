Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Düzce'de, Ramazan ayında davul çalınmayacak

DÜZCE Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs salgınına karşı Ramazan ayına yönelik tedbirler alırken, sahurda davulcuların bu yıl görevlendirilmemesine, fırınların yoğunluk olmaması için saat 18.00'e kadar pide üretimini tamamlamasına karar verdi.

16.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:01
Düzce'de, Ramazan ayında davul çalınmayacak

DÜZCE Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs salgınına karşı Ramazan ayına yönelik tedbirler alırken, sahurda davulcuların bu yıl görevlendirilmemesine, fırınların yoğunluk olmaması için saat 18.00'e kadar pide üretimini tamamlamasına karar verdi.

Düzce Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında Ramazan ayı için tedbirler de görüşüldü. Toplantıda koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde Ramazan ayı boyunca sahurda görevli davulcuların bu yıl görevlendirilmemesine karar verildi. Ayrıca fırınlarla ilgili olarak, kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar saatine doğru fırın önlerinde yoğunluk olmaması için Ramazan ayı boyunca fırınların pidelerini saat 18.00'e kadar satışa hazır hale getirmesine ve bu saatten sonra pide üretimi yapmamalarına, fırın önlerinde sosyal mesafenin korunması için gerekli işaretlemelerin yapılmasına ve fırınların içerisine müşterilerin tek tek alınmasına karar verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Arabistan’ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü Haberler
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB’nin açıklamasıyla belli oldu Haberler
Metrobüsün neden çarpa çarpa ilerlediği İBB'nin açıklamasıyla belli oldu
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Düzce'de, Ramazan ayında davul çalınmayacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:16: Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir - Haber 21:16: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 543 bini aştı - Haber 21:16: Belarus'ta Kovid-19'lu 3 kadının bebekleri sağlıklı dünyaya geldi - Haber 21:14: AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI -4 - Haber 21:12: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek" - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 18:33: Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler - Haber