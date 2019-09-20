Haberler » Güncel » Haber

Düzce'de ruhsatsız işlerine işlem yapıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü şehir merkezinde faaliyet gösteren Kahve ve Kıraathanelere denetim düzenledi.

20.09.2019 17:46Düzce'de ruhsatsız işlerine işlem yapıldı
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü şehir merkezinde faaliyet gösteren Kahve ve Kıraathanelere denetim düzenledi. Denetimlerde belge eksiği olan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Düzce Belediyesi sorumluluğu altında bulunan işletmeler üzerinde denetim çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde bulunan Kahve ve Kıraathanelere denetim yapan ekipler ruhsatsız çalışan yerler olduğunu tespit ederek tutanak tuttu. 172 adet işyerini kontrol eden ve belgelerini inceleyen Zabıta ekipleri, işletme ruhsatı bulunmayan mekanlar hakkında işlem yaptı. Asayiş ve mevzuata uygunluk konusunda yapılan denetim çalışmaları belli aralıklarla düzenli olarak yapılmaya devam edecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:41 Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
18:41 Dalgıçlar, dicle nehri'nde saatlerce çöp topladı
18:41 Irak'a ait tarihi eserler törenle teslim edildi
18:40 Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
18:39 Okul inşaatında yeni tarihi eserler ortaya çıktı
18:38 Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi
18:38 Tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı