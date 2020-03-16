Düzce'de rüzgar aydınlatma direğini devirdi
Düzce'de rüzgar aydınlatma direğini devirdiDÜZCE'de zaman zaman 60 kilometre hızı bulan rüzgar meydanda bulunan 20 metre uzunluğundaki aydınlatma direğini devirdi.
16.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:33
Düzce 'de rüzgar aydınlatma direğini devirdi
DÜZCE'de zaman zaman 60 kilometre hızı bulan rüzgar meydanda bulunan 20 metre uzunluğundaki aydınlatma direğini devirdi. Meydanda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Öğle saatlerinde Düzce şehir merkezinde rüzgar etkisini arttırdı. Rüzgarın hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşırken, Anıtpark Meydanında bulunan 20 metre uzunluğundaki 2 aydınlatma direğinden birisi devrildi. Yıkılan direğin 30 metre ilerisinde bulunan direğin de rüzgar nedeniyle sallanması üzerine belediye ekipleri önlem alarak, direğin çevresini yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekipler, yıkılan elektrik direğine giden akımı kesti.
Vatandaşlar direğin büyük bir gürültü ile yıkıldığını belirterek, 'Bir anda rüzgar çok sert esti. Direk büyük bir gürültüyle yıkıldı. Çok korktukö dedi.
DÜZCE'de zaman zaman 60 kilometre hızı bulan rüzgar meydanda bulunan 20 metre uzunluğundaki aydınlatma direğini devirdi. Meydanda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Öğle saatlerinde Düzce şehir merkezinde rüzgar etkisini arttırdı. Rüzgarın hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşırken, Anıtpark Meydanında bulunan 20 metre uzunluğundaki 2 aydınlatma direğinden birisi devrildi. Yıkılan direğin 30 metre ilerisinde bulunan direğin de rüzgar nedeniyle sallanması üzerine belediye ekipleri önlem alarak, direğin çevresini yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekipler, yıkılan elektrik direğine giden akımı kesti.
Vatandaşlar direğin büyük bir gürültü ile yıkıldığını belirterek, 'Bir anda rüzgar çok sert esti. Direk büyük bir gürültüyle yıkıldı. Çok korktukö dedi.
Kaynak: DHA
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