Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı-2

Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastıDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı.

18.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:29
Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı. Bazı mahalle yolları ile evlerde su baskınları meydana geldi.
Gölyaka'da sağanak etkili olurken, Yazınpınar Mahallesi ile Hacıyakup köyünde bulunan Değirmendere ve Zekeriya dereleri taştı. Taşkın nedeniyle Kuyudüzü, Yazıpınar ve İçmeler mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Bazı mahalle yolları ile evleri su bastı. İl Özel İdaresi ekipleri ise taşan derelerin yataklarının genişletilmesi için çalışma başlattı. Düzce’de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı-2

Kaynak: DHA

Etiketler: Gölyaka, Düzce, Güncel, Haber

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