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Düzce'de "Sağlık için Beraber Yürüyelim" etkinliği

Düzce'de "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında "Sağlık için Birlikte Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

23.09.2019 11:38Düzce'de
Düzce'de "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında "Sağlık için Birlikte Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Türkiye Herkes için Spor Federasyonu tarafından 'Sağlık için Birlikte Yürüyelim' sloganıyla 81 ilde düzenlenen yürüyüş, Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.
Yürüyüşe, Düzce Gençlik Merkezi Müdür Vekili Fatih Keten, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt İdare İşletme Şube Müdürü Mahmut Kır, gençlik liderleri, antrenörler, gönüllüler ve sporcular katıldı.
Yürüyüş, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Türkiye, Avrupa, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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