Düzce'de şehitlik ve mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kurban Bayramı öncesinde Düzce Şehitliği'nde temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Düzce'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve mezarlıklar bayrama hazırlanıyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat bir ortamda yapmaları için kentteki tüm mezarlıklarda yabani ot temizleme ve ilaçlama çalışması başlatmıştı. Şehir Mezarlığındaki çalışmalarını tamamlayan ekipler, Azmimilli Mahallesi, Gazhane Caddesi mevkiinde bulunan Şehitler Mezarlığında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sırt tırpanı ile yabani ot temizliği yaptıktan sonra yabancı otların yeniden yeşermemesi için ilaçlama çalışması yapıyor. Ekipler, Tokuşlar, Çavuşlar, Sarayyeri, Körpeşler, Arapçiftliği, Akınlar, Sancaklar, Karahacımusa, Darıcı, Nalbantoğlu, Sallar, Uzun Mustafa, Dedeler, Soğukpınar, Şıralık, Akpınar ile Ağa Mahallelerinde ve Bahçeşehir bölgesi olmak üzere mezarlıklarda yabancı ot temizleme ve ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Bayrama kadar tüm mezarlıkların ot temizliğinin biteceğini belirten ekipler, "Kurban Bayramında mezarlıkları ziyaretlerde bulunmak isteyen vatandaşlar, yakınlarına temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda dua edebilecek, gerekli ziyaretlerini daha iyi bir şekilde gerçekleştirecekler" açıklamasında bulundu. - DÜZCE