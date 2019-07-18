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Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (3)

7 KİŞİ ARANIYORDüzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıklada.

18.07.2019 18:42 Düzce

7 KİŞİ ARANIYOR
Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıklada. Valiliğin açıklaması şöyle:
"İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır."


Kaynak: DHA
Düzce Valiliği, Akçakoca, Cumayeri, Güncel

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