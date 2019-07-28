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Düzce'de selde kaybolan 1 çocuk daha bulundu

Düzce'de selin vurduğu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 7 yaşındaki İlayda Senem Kaplan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

28.07.2019 15:50 Düzce'de selde kaybolan 1 çocuk daha bulundu
Düzce'de selin vurduğu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 7 yaşındaki İlayda Senem Kaplan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel nedeni kaybolan 7 kişiden 5'inin cesedi, ekiplerce yapılan çalışmalarda bulundu. Bulunamayan 2 kişi için ile 316 personel, 68 araç, 3 anfibik, 8 bot, 10 köpek ile arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kız çocuğuna ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu. Melen Çayı, Uğurlu köyü ile Bezirgan köyü arasında bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde cesedin 7 yaşındaki İlayda Senem Kaplan isimli kız çocuğuna ait olduğu belirlendi.
(Ali Yıldız/İHA)

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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