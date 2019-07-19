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Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (9)

7 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU KÖY HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİDüzce'nin Akçacoka ilçesinde, sel felaketinin ardından 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım köyü drone ile havadan görüntülendi.

19.07.2019 16:42 Düzce

7 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU KÖY HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Düzce'nin Akçacoka ilçesinde, sel felaketinin ardından 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım köyü drone ile havadan görüntülendi. İlçeye bağlanan ana yolun çöktüğü köyde ulaşım, ormanlık araziden açılan toprak yoldan sağlanmaya başlandı. Düzce Valiliği ve AFAD ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.
Drone ile havadan görüntülenen köyde, dere kenarındaki bazı evlerin yan yattığı, elektrik direklerinin devrildiği, dere üzerinden geçen köprünün her iki tarafının da yıkıldığı görüldü. Köyde bulunan AFAD, Türk Kızılay, jandarma, gönüllü kurtarma ekipleri halka yiyecek ve gıda yardımı yapıyor.


Kaynak: DHA
Düzce, AFAD, Güncel

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