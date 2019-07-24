Haberler» Güncel» Haber

Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor

Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyorDüzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan 2 çocuğun arama çalışmaları sürüyor.

24.07.2019 10:30
Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor
Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan 2 çocuğun arama çalışmaları sürüyor.
Düzce'de geçen Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), önceki gün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesetleri bulundu. Dün ise Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan'ın(10) cesetleri bulundu.
Dün gece ara verilen, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada, hem de suda çalışmalar yürütülüyor. İş makineleri de bölgede oluşan yığınları kaldırıyor. Ekipler tarafından bölgedeki her yere bakılıyor. Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
10:41   KARADENİZ'DE UÇAKLA YUNUS SAYIMI SONA ERDİ
10:41   Milyonluk dolandırıcılığa verilen ceza "hukuka uygun" bulundu
10:41   ŞEHİT OĞLUNUN İSMİNİN ALT GEÇİDE VERİLDİĞİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
10:40   ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDAKİ HURDA UÇAKLARI DIŞARI ÇIKARTACAK YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
10:40   Adıyaman'da kurbanlık satışları başladı
10:39   Malazgirt'te biçerdöverler denetlendi
10:39   YOL KENARINI PIRIL PIRIL YAPTILAR