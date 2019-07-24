Haberler» Güncel» Haber

Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

24.07.2019 10:44 Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Düzce'de geçen Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), önceki gün de Sanem Kaplan'ın (7) cesetleri bulundu. Dün ise Nilgün Kaplan (43) ve kızı Funda Kaplan'ın (10) cesetlerine ulaşıldı.
Dün gece ara verilen Töngel çiftinin çocukları Kağan Töngel ile Nilgün Kaplan'ın ikiz kızlarından Sinem Kaplan'ı arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada, hem de suda çalışma yürütülüyor. İş makineleri de bölgede oluşan yığınları kaldırıyor.
Tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, çocukların bulunabileceği her alanı karış karış tarıyor.


Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
12:52   HAKKARİ Pençe harekatı bölgesinde terör hedefleri birbir imha ediliyor
12:52   HAKAN ATİLLA'YI TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'DA AKTÜEL GÖRÜNTÜ 2
12:51   Kaleiçi Ortak Akıl Platformu'ndan 'Kesik Minare' talebi
12:51   DHA YURT BÜLTENİ -8
12:51   Ceylanpınar'a roket atılması
12:50   Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kura çekimi yarın
12:50   Başkan Aslan'dan İl Müdürü Kemal Dokuz'a nezaket ziyareti