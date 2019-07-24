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Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (4)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİUğurlu köyünde meydana gelen sel felaketinde kaybolan Kaan Töngel (3) ve Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmalarına, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle ara verildi.

24.07.2019 17:11 Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (4)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Uğurlu köyünde meydana gelen sel felaketinde kaybolan Kaan Töngel (3) ve Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmalarına, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinden beri bölgenin çeşitli yerlerine dağılan ekipler geri çekildi. Arama çalışmalarının yağmurun dinmesiyle yeniden başlayacağı öğrenildi.



Bora Füzesi, Güncel

Kaynak: DHA

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