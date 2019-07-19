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Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı (3)

UĞURLU'DA DA ARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYORDüzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşanan sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 7 kişi, sürüklenmiş olma ihtimallerine karşı Uğurlu köyünde de aranıyor.

19.07.2019 12:54 Düzce

UĞURLU'DA DA ARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşanan sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 7 kişi, sürüklenmiş olma ihtimallerine karşı Uğurlu köyünde de aranıyor.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın JAK Timleri'ne bağlı dalgıçlar köyden geçen Kıran Deresi'nde arama çalışması yaparken,  AFAD ve gönüllü arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını karadan sürdürüyor. AFAD ekiplerinin iz takip köpekleri kullandığı arama-kurtarma çalışmalarında, drone ve helikopterler ile havadan tarama yapılıyor.
UĞURLU KÖYÜ DE FALEKETİ YAŞADI
Sel felaketinde Uğurlu köyü de büyük hasar gördü. Çamurla kaplanan köyün 5 ayrı köy ile ulaşımını sağlayan Eskimeze Köprüsü de sel sularıyla yıkıldı.
30 TANE HAYVAN TELEF OLDU
Köylülerden Özcan Koç, "Maddi zararımız var. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Evler yıkıldı, ahırlar yıkıldı. Eski muhtarımızın 30 hayvanı telef oldu. Üç araba su altında kaldı. 70 yaşındaki insanlar, daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söylüyor" dedi.
Avni Zobar da "Çok büyük sel geldi. En son sel sabaha karşı geldi. Köyde çok hasar var. Her yer çamur. Hayvanları sel aldı. 63 yaşındayım böyle bir seli ilk defa gördüm" diye konuştu.
Murat KÜÇÜK-Gürkay GÜNDOĞAN/AKÇAKOCA(Düzce),


Kaynak: DHA
Akçakoca, Uğurlu, Düzce, Güncel

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