Haberler» Güncel» Haber

Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı (4)

1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDUDüzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü.

19.07.2019 13:55 Düzce

1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma yapılıyor.

KAYIP 7 KİŞİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde selde kaybolan 7 kişinin isimlerini açıkladı. Selde, Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), ikizleri İlayda Sinem ve Sanem Kaplan (7), Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan Töngel (3) kayboldu.

DÜZCE-DHA


Kaynak: DHA
Helikopter, Akçakoca, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:12   ANTALYA 'KESİK MİNARE' CAMİİ, MİNARESİYLE KALACAK
14:10   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
14:10   Başkanvekili Altunok'tan huzurevi sakinlerine ziyaret
14:08   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
14:07   Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı
14:07   İzmirliler bu buluşmaları çok sevdi
14:07   Samsun'dan kısa kısa