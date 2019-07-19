DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 7 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahanım köyünde selde kaybolan 4'ü çocuk 7 kişi, sürüklenmiş olduğu ihtimali olan Uğurlu
Köyü'nde de aranıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JAK Timlerine bağlı dalgıçlar Kıran Deresinde arama çalışması yaparken, AFAD ve bazı gönüllü arama-kurtarma ekipleri de karada çalışmalara destek veriyor. AFAD ekipleri arama çalışmalarında iz-takip köpekleri kullanıyor. Bölgede ayrıca drone ve helikopterlerle de havadan tarama yapılıyor.
Yaşanan sel felaketinde Uğurlu köyü de büyük hasar gördü. Köy çamurla kaplandı. Köyde bulunan 5 başka köye ulaşımın sağlandığı Eskimeze köprüsü yıkıldı.
30 TANE HAYVAN TELEF OLDU
Köyde yaşayan Özcan Koç, "Maddi olarak zararımız var. Ölü olarak Allah'a çok şükür bir zararımız yok. Evler yıkıldı, ahırlar yıkıldı. Eski muhtarımızın 30 tane hayvanı telef oldu. 3 tane araba su altında kaldı. Ahır yıkıldı. Ben 70 yaşındaki insanlara sordum daha önce böyle bir şey yaşanmamış." dedi.
BEN BÖYLE BİR SEL İLK DEFA GÖRDÜM
Avni Zobar, "Çok büyük sel geldi. En son sen sabaha karşı geldi. Köyde çok hasar var. Her yer çamur. Hayvanları sel aldı. Ben 63 yaşındayım böyle bir sel ilk defa gördüm." diye konuştu.
7 KİŞİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Düzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım Köyü'nde selde kaybolan 7 kişinin isimlerini açıkladı. Selde, Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), 7 yaşında ikiz olan kardeşler İlayda Sinem Kaplan ve Sanem Kaplan, Cengiz(55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan Töngel (3) kayboldu.