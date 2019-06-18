18.06.2019 21:19
Haberler» Güncel» Haber

Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldıDÜZCE'nin Gölyaka İlçesi'nde aniden bastıran şiddetli yağmur sonucu sel meydana geldi.

Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
DÜZCE'nin Gölyaka İlçesi'nde aniden bastıran şiddetli yağmur sonucu sel meydana geldi. Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce'nin Gölyaka İlçesi Hacıyakup Köyü mevkiinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle baskınlar meydana geldi. Aşırı yağışta taşan derelerin üzerinde bulunan bir köprü yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede 20'ye yakın ev sular altında kaldı. Sel baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce İl Özel İdaresi, DSİ ve Gölyaka Belediyesi ekipleri ise suların taşkına neden olmaması ve zararın artmaması için dere yataklarını açma çalışması başlattı.Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Kaynak: DHA
İtfaiye, Gölyaka, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:57 Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz."
21:57 Tunus'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
21:56 Erdoğan: "Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi...
21:56 Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç...
21:56 Türkiye'den AB GİK kararına tepki
21:56 Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "(Araklı'daki sel) 6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4...
21:56 Erdoğan: "(S-400) O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman...