DÜZCE'DE SELE KAPILARAK KAYBOLAN 6 KİŞİNİN ARANMASINA 3. GÜNDE DEVAM EDİLİYOR

"SAMANLIKTA İĞNE ARAR GİBİ ARIYORUZ"

ESMAHANIM Köyü'nde sel sularına kapılarak kaybolan 6 kişinin aramasına 3'üncü gününde devam edildi. Çok sayıda ekip, hem karada hem de sudaki arama - kurtarma çalışmalarını hız kesmeden ve titizlikle sürdürüyor.

Düzce'de geçtiğimiz Çarşamba günü il genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinde kaybolan vatandaşların aramasına dün akşam havanın kararması ile ara verilmişti. Sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlatılan çalışmalar hem karada hem de suda devam ediyor. Aramalar kayıpların yaşandığı Esmahanım ile Uğurlu Köyü arasındaki bölgede yoğunlaştırıldı. Bölgeye başta Jandarma Arama Kurtarma olmak üzere, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT ve DAKE ekibi sevk edilerek çalışmalara başlandı. Çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na bilgi veren Düzce Arama Kurtarma Ekibi yetkilisi Zekban Güler, "Çalışmalarımız 17'si Çarşamba günü gece 01.00'den beri devam ediyor. Yağışın aldığı bölge, Cumayeri, Esmahanım ve Uğurlu tarafı. Çalışmalarımız dün itibari ile suda devam ediyor. Botlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. Toplam 5 bot ve 30 kişi ile birlikte suya inerek, alanda görüldüğü gibi moloz ve yivler var. Bunların içinde arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün bulunan vatandaşımız buraya yakın bölgedeydi. 40 yaşlarında bir bayandı. Esmahanım ile Uğurlu arasında bir kayalıkta sıkışmış halde bulduk kendisini. Kayıpların sürüklenme ihtimali çok yüksek. Çünkü Esmahanım Köyü buraya yaklaşık 8 KM uzaklıkta. Bulunan cesedimiz ise bize yaklaşık 1 KM'deydi. Bu da demek oluyor ki suyun debisi yüksek olduğu için kayıpları daha ilerlere, deniz seviyesine doğru gitme ihtimallerinin olduğunu düşünüyoruz. Bunun için aramalarımızı sıklıkla kalabalık bir ekiple devam ediyoruz. Acele etmiyoruz. Samanlıkta iğne ararcasına vatandaşlarımızı aramaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Uğurlu Köyü'nde sel yarattığı tahribat da giderilmesi için köye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. İş makineleri, başta kapanan yolları açmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Arama kurtarma ekiplerinden genel ve detaylar

-Ekiplerin toplantı yapması

-Ekiplerin botları suya indirmesi

-Muhabir anonsu

-Zekban Güler ile röportaj

-İş makinelerinin çalışmaları

(Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK -Güven USTA - Yılmaz OKUR, DÜZCE

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