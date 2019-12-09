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Düzce'de servis midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Düzce'de servis midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

09.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:30Düzce'de servis midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
'de servis midibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hızır M. idaresindeki 81 S 0623 plakalı servis midibüsü, beldesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi Büyükaçma mevkisinde karşı yönden gelen Hüseyin Ak'ın (33) kullandığı 81 ET 253 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Midibüste bulunan işçiler, araçtan inerek yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ak'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.
Jandarma tarafından gözaltına alınan servis sürücüsü bindirildiği araçta gözyaşı döktü.
Kaza yerine gelen Ak'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Organize Sanayi Bölgesi, Hüseyin Ak, Beyköy, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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