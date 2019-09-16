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Düzce'de şifalı olarak bilinen su çeşmesi mühürlendi

Düzce'de insanların şifalı olarak bildiği ve sıkça kullandığı suyun aktığı çeşme, bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle belediye ekiplerince mühürlendi.

16.09.2019 17:39

Akçakoca- Düzce karayolu üzerinde bulunan vatandaşların şifalı su aktığını söylediği çeşme bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İÇİLMESİ VE KULLANILMASI YASAKLANDI

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk'un imzasıyla Akçakoca Belediyesine konu hakkında tebliği edilen yazıda, "İlçemiz sınırları içinde yer alan Şifalı Su diye adlandırılan kaynaktan kurumumuz personelince alınan kontrol izleme su numunesi, bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizi yaptırılmış olup bakteriyolojik yönden uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu suyun içme-kullanma suyu olarak kullanılmasının durdurulması gerekmektedir" denildi.

Tebliğin ardından halk sağlığını koruma amacıyla harekete geçen Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri, suyun içilebilir hale getirilene kadar tüketilmemesi için çeşmeleri mühürledi.

Düzce'de şifalı olarak bilinen su çeşmesi mühürlendi

Akçakoca, Zabıta, Düzce, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(12)
NEVA:Boluya yakın Düzce. Eminim şifalı suları vardır. Bolunun meşhur kökez suyu vardır. Kirecsiz bir sudur hatta çocuklara icirilmez , kemikleri gelişmez diye. Ama çayı pek parlak olur. Omerler köyünde doğal sodali su vardır, limonla çok güzel olur. Kaplıca suyunu şifalı diye içeriz biz. O acı biraz, acı da değil kekremsi
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MUZAFFER ÇABUKOĞLU:Mikrobiyolojik yönden kirliyse, belediyenin görevi suyun temiz ve sağlıklı hale getirip, 10-15 gün içinde tekrar hizmete sunmaktır. Her mahallede içilebilecek bir çeşme kurmayan zihniyet, kapitalist su sirketlerine hizmet eder demektir. Bu milletin tokadı ağır olur, demedi demeyin.
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TRABZONSPOR 61:akp mahvetti ülkeyi.
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O. ASTRA:Yorumlar beni çok güldürdü ya Allah da sizi güldürsün.süpersiniz gerçekten
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MÜCDE:Acaba hangi yandaşlara satılacak... Yakında şişe suyu olarak market raflarına gelir merak etmeyin. Akparti ile bitmeyen doyumsuz geceler...
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MİSAFİR:bir yerden zehir ciksa kendi kendimize sifali ilan ediliyoruz, bu cehaletten bir an önce kurtulmaliyiz
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BUBİ:Bir şey olmaz için , için . Biz neler içtik bir şey olmadı , mesela '' DEVE SİDİĞİ '' . Afiyet gül bahar olsun
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ŞİFA:derdi olanın şifaya ihtiyacı olması gerçek mesela bingöllü bir kardeşim şöyle dedi bizim orda bir su var bir bardak içmeden önce tuvalete yakın olacaksın ve kemerini çözmüş olacaksın yoksa yetişemezsin hiç görmedim ama doğru söylüyor ne anladık er kuşun eti yinmez er akan su içilmez
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M.Y:Bu normal analiz sonucuna bile itiraz edecek, çok salak çıkar ülkemizde . .
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