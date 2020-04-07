Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

07.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:02
Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü

Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.


Alınan bilgiye göre, Dadalı köyü Kavaklı mevkisinde Metin Kaya ile Ö.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Ö.S, Metin Kaya'yı silahla vurdu.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri Ö.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Metin Kaya, Akçakoca, Düzce, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım

Son Dakika Güncel Haberleri

11:26: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Haber 11:26: Araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza - Haber 11:26: Akdeniz'de korona virüs ile mücadele aralıksız sürüyor - Haber 11:26: LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz online deneme sınavı - Haber 11:25: Avcılar'da silahlı soyguncular kamerada - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler