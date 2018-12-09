Düzce'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

DÜZCE - (AA) Düzce
'de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşova
ilçesi Merkez
Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, kimliği belirlenemeyen bir kişi belinden çıkarttığı silah ile Cevat Çakmak'a ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Çakmak, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emniyet ekipleri Çakmak'ı silahla yaralayan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Merkez,Gümüşova,Düzce
09 Aralık 2018 Pazar 10:15