03.07.2019 12:49
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Düzce'de silahlı kavga

Düzce

Düzce'de arazi sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada, baba oğul tüfekle yaralandı.

Düzce'de arazi sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada, baba oğul tüfekle yaralandı.
Merkeze bağlı Nasırlı köyünde H.G, aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen M.B. ile oğlu A.B'nin yaşadığı evin önünde tartışmaya başladı.
Sözlü başlayan tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu H.G. tüfekle M.B. ile oğlu A.B'ye ateş açtı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba oğul, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.
Baba M.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olay sonrası kaçan şüpheli H.G'yi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Düzce, Güncel

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