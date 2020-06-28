Düzce'de silahlı kavga: 2 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otelin restoran bölümünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

28.06.2020 03:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 03:20
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otelin restoran bölümünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki bir otelin restoran bölümünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, tabancayla ateş ederek C.P ve R.Y'yi yaraladı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Daha sonra yaralılar, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli E.K. yakalandı. Düzce’de silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Akçakoca, Düzce, Güncel, Haber

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