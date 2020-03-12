Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Düzce'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.
12.03.2020 02:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 03:04
Düzce 'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde Ş.A idaresindeki 81 DE 868 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde Ş.A idaresindeki 81 DE 868 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Manşet
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