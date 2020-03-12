Menü
Haberler ›› Güncel ››Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Güncel

Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Düzce'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

12.03.2020 02:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 02:48

Düzce 'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde Ş.A idaresindeki 81 DE 868 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kaynak: AA

Etiketler : Çamköy, Düzce, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Güncel
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı