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Düzce'de sis etkili oldu

Düzce şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren sise teslim oldu.

15.10.2019 11:08Düzce'de sis etkili oldu
Düzce şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren sise teslim oldu. Özellikle şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle D-100 karayolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri karayolu üzerindeki kavşaklarda trafiği kontrollü olarak sağladı.

Düzce şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. Özellikle şehir merkezi ve D-100 karayolu Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle trafik ekipleri karayolu üzerindeki kavşaklarda trafiğin güvenli akışını sağlamak için tedbir aldı. Görüş mesafesini 30 metreye kadar düşüren sis nedeniyle kavşaklardaki trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. - DÜZCE

Sabah, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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