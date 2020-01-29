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Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

29.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:36Düzce'de sis etkili oluyor
'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, , Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle güçlükle ilerledi.
Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alırken, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri yönünde uyardı.

Atatürk Bulvarı, İstanbul, Sabah, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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