Düzce'de sobaya ilgi az

DÜZCE'de son dönemde doğal gaz zammı ile soba satışlarının arttığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını belirten soba satıcıları, satışların düşüşte olduğunu söyledi.

Kış aylarının yaklaşması ile vatandaşları ısınma telaşı sardı. Düzceli vatandaşların kış için ısınma tercihinin doğal gazdan yana olması soba ve soba borusu satışlarının azalmasına neden oldu. Düzce'de doğal gaz kullanımın artması ve yeni yerleşim yerlerine ulaşmasıyla soba satışlarında yaşanan düşüş artarak devam ediyor. Soba satıcıları doğal gaza yapılan zamların ardından vatandaşların soba kullanmaya başladığı söylentisinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Soba satıcısı Erol Gegiç söylendiği gibi soba satışlarında artış olmadığını belirterek, "Herhangi bir artış yok. Geçtiğimiz hafta havanın hafif soğuması ve yağmur yağışı ile bir hareket oldu ama işlerde düşüş var. Doğal gaz bizi çok etkiledi. Doğal gaz kullanımıyla birlikte soba satışları, boru ve dirsek satışları tamamen düştü" dedi.

Gegiç ayrıca sobadan verimli ısı alınması tavsiyede bulunarak, "Öncelikle kaliteli ürün almak lazım. Garanti belgeli, büyük firmaların ürünlerini tavsiye ediyoruz. Yedek parçası olan, servisi olan firmaların ürünlerin alınmasını tavsiye ediyoruz. 'Cimri' dediğimiz bir soba borusuna takılan ürün var. Onu kullanırlarsa ısı tasarrufu açısından daha iyi oluyor. Ayrıca bacalarda döner şapkalar oluyor. Bu şapkalar zehirlenmeleri önlüyor. Bunları tavsiye ediyoruz" diye konuştu.