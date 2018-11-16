Düzce'de "Son Sürat" Uygulaması

Düzce
İl Jandarma
Komutanlığı trafik ekipleri tarafından motosikletlere yönelik yapılan uygulamalarda 35 araç trafikten men edilirken 61 araca 22 bin 774 lira ceza kesildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik timlerince il genelinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan, mevzuata aykırı şekilde tadil edilerek, egzoz sesleriyle gürültü kirliliğine neden olan rahatsızlık oluşturan plakasız sigortasız motosiklet ve araçlara yönelik uygulama yapıldı.
Kentin 5 ayrı noktasında eş zamanlı gerçekleştirilen ve "Son sürat" adı verilen uygulamada 364 araç kontrol edildi ve 61 sürücüye 22 bin 774 trafik cezası kesildi. Uygulamada ayrıca trafiğe çıkışı uygun görülmeyen 35 araç da trafikten men edildi.
Jandarma tarafından trafik güvenliği ve vatandaşların huzuru açısından bu tarz uygulamaların sık sık yapılacağı bildirildi.
Jandarma,Düzce