Düzce'de sosyal mesafeli ilk Cuma namazı kılındı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı.

Düzce'de sosyal mesafeli ilk Cuma namazı kılındı
29.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:25
DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Düzce'de normalleşme süreci kapsamında ilk kez cuma namazı kılındı.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Normalleşme planları kapsamında bugün ilk kez cemaatle birlikte namaz kılındı. Camilerin avlularında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1-1.5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri namaz kılacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken maskesi olmayan cemaate ise maske dağıtımı yapıldı. Aylar sonra cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, bu virüs salgınının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.

Düzce'de il genelinde yaklaşık 300 cami ve noktada cuma namazı kılınırken, Emniyet ve Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri de almayı ihmal etmedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

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