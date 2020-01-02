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Düzce'de su menfezine düşen otomobilin sürücüsü ve bebeği yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde su menfezine düşen otomobilin sürücüsü ve 11 aylık bebeği yaralandı.

02.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:26 Düzce'de su menfezine düşen otomobilin sürücüsü ve bebeği yaralandı
'nin ilçesinde su menfezine düşen otomobilin sürücüsü ve 11 aylık bebeği yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eray D. idaresindeki 81 AV 788 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı Çele mevkisinde kontrolden çıkarak 1,5 metre derinliğindeki su menfezine düştü.
Ters döndükten sonra bir süre sürüklenen otomobil, suyun yolun karşısına geçmesini sağlayan kanalda sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ve aracın arka kısmında bulunan 11 aylık bebeği yaralandı.
Vatandaşlar ve sağlık ekiplerince otomobilin bagaj kapısından çıkarılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kanalda sıkışan otomobil ise kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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