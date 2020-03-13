Düzce'de suç örgütüne operasyon
Düzce'de suç örgütüne operasyonDÜZCE'de, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
13.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:03
Düzce 'de suç örgütüne operasyon
DÜZCE'de, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, haraç, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 33 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet tabanca ve 47 adet mermi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı. Bugün işlemleri tamamlanan 5 kişi de adliyeye sevk edildi.
DÜZCE'de, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, haraç, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 33 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet tabanca ve 47 adet mermi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı. Bugün işlemleri tamamlanan 5 kişi de adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Düzce'de suç örgütüne operasyon
Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Düzce, Güncel
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